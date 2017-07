dpa

Durchschnittverdienste um 2,9 Prozent gestiegen

Potsdam (dpa/bb) - Die Durchschnittsverdienste in Brandenburg sind im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent auf 28 100 Euro gestiegen. Sie liegen damit bei 84,5 Prozent des Bundesdurchschnitts, wie das Statistikamt am Montag in Potsdam mitteilte. Im Dienstleistungsbereich kletterten die Verdienste mit 3,0 Prozent stärker als im Produzierenden Gewerbe mit 2,5 Prozent. Besonders hohe Zuwächse gab es im Segment der Finanz- und Unternehmensdienstleister sowie des Wohnungswesens mit 4,9 Prozent. Der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation legte um 3,8 Prozent zu.

Letzte Änderung: Montag, 10. Juli 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen