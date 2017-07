Polizeigewerkschaft nach G20: Konfuse Planung kritisiert

Die Krawalle in Hamburg haben besonders bei politisch Konservativen und Interessenvertretern der Polizei Empörung ausgelöst. Das linke Lage hält sich dagegen eher zurück. Berlins Innensenator sichert den erschöpften Polizisten Unterstützung zu.

Berlin (dpa/bb) - Nach den massiven Ausschreitungen von Linksextremisten in Hamburg hat die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Planung und Koordination der Einsätze scharf kritisiert. «Kaum Ruhezeiten, schlechte Kommunikation, konfuse Planung» und «chaotische Zustände», kommentierte der Berliner GdP-Vorstand Stephan Kelm, der in Hamburg dabei war, am Montag. Unterdessen versprach Innensenator Andreas Geisel (SPD) den 700 in Hamburg eingesetzten Berliner Polizisten drei Tage Sonderurlaub. Die Beamten seien «an die Grenzen ihrer Belastung gegangen».