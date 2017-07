dpa

Leichtathletik-EM 2018: Schon 35 500 Tickets verkauft

Rund 13 Monate vor den Leichtathletik- Europameisterschaften 2018 in Berlin sind bereits 35 500 Tickets abgesetzt worden. «So viel hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine EM verkauft», sagte Frank Kowalski, Geschäftsführer des Organisationskomitees LOC, am Sonntag auf einer Pressekonferenz bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt. «Durch den Online-Auftritt hat der Kartenverkauf angezogen.»

Insgesamt 275 000 Eintrittskarten stehen für die EM vom 7. bis 12. August 2018 zur Verfügung. «Wir benötigen pro Tag 45 000 Zuschauer. Das ist keine Vision, sondern unser ökonomisches Ziel», meinte Kowalski, der zuvor im Deutschen Leichtathletik-Verband für das Veranstaltungs-Management verantwortlich war.

Potenzielle Kartenkäufer können sich seit einer Woche online auch an einem kombinierten Zeit- und Ticketplan orientieren, um die optimalen Angebote zu finden. «Eine EM muss am ersten Tag gleich mit einem Big Bang beginnen», sagte Kowalski. Das heißt: Zum EM-Start am 7. August gibt es abends innerhalb von drei Stunden sechs Entscheidungen - darunter beide 100-Meter-Finals.

Bereits am 6. August wird ein Tag «Q» vorgeschaltet: Dann finden im Olympiastadion und in der Innenstadt Qualifikationswettbewerbe statt. Die Kugelstoßer ermitteln ihre Endkampfteilnehmer in der Berliner City am Breitscheidplatz.

Letzte Änderung: Sonntag, 9. Juli 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen