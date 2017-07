Mann zündet Wohnung an und droht mit Sprung von Balkon

Ein 37-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen Polizei, Feuerwehr und seine Nachbarn auf Trab gehalten. Erst randalierte er in seiner Wohnung, danach legte er Feuer und drohte vom Balkon zu springen.

Berlin (dpa/bb) - Ein 37-Jähriger hat sich am Sonntagmorgen in seiner Mehrfamilienhaus-Wohnung in Berlin Kreuzberg verbarrikadiert und Feuer gelegt. Nachbarn hatten gegen 4.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil der Mann in der Wohnung im zweiten Stock randalierte und Gegenstände aus dem Fenster geworfen hatte. Dadurch wurden drei Autos auf der Straße beschädigt, berichtete die Polizei.