dpa

Parensen muss Trainingslager des 1. FC Union verlassen

Allrounder Michael Parensen hat am Samstag das Trainingslager des 1. FC Union Berlin im österreichischen Bad Kleinkirchheim verlassen. Der sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld einsetzbare Profi des Fußball-Zweitligisten konnte seit Mittwoch wegen eines Virusinfekts nicht trainieren. Da die Antibiotika nicht anschlugen, wird die Behandlung in der Heimat fortgesetzt. Parensen dürfte einige Zeit brauchen, um den Trainingsrückstand aufzuholen.

Beim 4:2-Testspielsieg am Freitag gegen den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC konnte Parensen auch nicht mitwirken. Mit dem Erfolg und der Spielweise seiner Spieler zeigte sich Trainer Jens Keller zufrieden. «Wir haben schöne Tore herausgespielt. Wir hatten gute Aktionen. Wir haben nicht gegen eine Bezirksliga-Mannschaft gespielt», sagte Keller.

Die Unioner trainieren noch bis Mittwoch in Bad Kleinkirchheim. Am Dienstag (18.00 Uhr) steht in Wolfsberg gegen den englischen Zweitligisten Birmingham City der zweite und letzte Test des Trainingslagers in Kärnten auf dem Programm.

Letzte Änderung: Samstag, 8. Juli 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen