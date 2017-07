20-Jähriger angegriffen und mit Stichen verletzt

Ein 20-Jähriger ist in Berlin-Spandau von Unbekannten überfallen und mit Stichen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann mit einem 19 Jahre alten Freund am Freitag kurz vor Mitternacht in der Straße Am Juliusturm unterwegs, wo mehrere Unbekannte die beiden in ein Gespräch verwickelten und umzingelten.

Einer aus der Gruppe soll dann die übrigen aufgefordert haben, die beiden «abzuziehen». Der 19-Jährige konnte fliehen, sein 20 Jahre alter Freund wurde mit Tritten und Schlägen attackiert. Die Gruppe entkam laut Polizei anschließend ohne Beute. Später bemerkte der 20-Jährige drei Stichverletzungen am Oberkörper. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand aber nicht.

Letzte Änderung: Samstag, 8. Juli 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

