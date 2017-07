dpa

Datenklau an Berliner Geldautomaten nimmt zu

In keinem anderen Bundesland werden mehr Pin- und Kartendaten an Geldautomaten ausspioniert als in Berlin. Seit Jahresbeginn wurden bereits 139 Fälle von «Skimming» in der Hauptstadt festgestellt, teilte die Euro Kartensysteme als Dienstleister der Banken und Sparkassen mit. Damit ist bereits der Jahresgesamtwert von 2017 überschritten.

Im vergangenen Jahr wurden 111 Skimming-Fälle in Berlin gezählt. Die Schadenssumme sinke jedoch seit Jahren, weil moderne Geldkarten mit einem EMV-Chip ausgestattet seien, hieß es. Dieser wirkt wie ein kleiner Minicomputer und erschwert das illegale Erstellen von Karten-Kopien.

