Weitere Streiks in Berliner und Brandenburger Einzelhandel

Die Streiks im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg sollen am Samstag fortgesetzt werden. Beschäftigte aus zahlreichen Filialen der Unternehmen IKEA, Rewe-Group, H & M-Gruppe, Kaufland, Zara, Thalia, Edeka und real seien dazu aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Am Rande des Havelparks Dallgow-Döberitz (Landkreis Havelland) ist die zentrale Streikkundgebung geplant.

Der Handelsverband HBB und Verdi konnten sich in bisherigen Tarifverhandlungen nicht einigen. Die Gewerkschaft fordert etwa, dass der Lohn um einen Euro pro Arbeitsstunde Arbeitszeit angehoben wird, was einer Erhöhung von etwa 6,6 Prozent entspricht. Die Arbeitgeber haben eine Erhöhung von 1,5 Prozent nach drei Monaten angeboten. Für Brandenburg fordert Verdi zudem, dass Sonderzahlungen an das Berliner Niveau angeglichen werden.

Die nächste Verhandlungsrunde ist am 11. Juli in Berlin geplant. Auch am Donnerstag und Freitag hatte es Streiks in der Region gegeben. Im Einzelhandel der Region sind insgesamt 231 000 Beschäftigte tätig, davon in Berlin 147 000 und in Brandenburg 84 000.

