Union Berlin gewinnt Testspiel mit 4:2 gegen Wolfsberg

Wolfsberg (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat sein erstes Testspiel während seines zehntägigen Trainingslagers in Österreich gewonnen. Die Köpenicker besiegten am Freitag den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC mit 4:2 (1:1). Philipp Hosiner (36.), Marcel Hartel (62.), Stephan Fürstner (64.) und Cihan Kahraman (83.) erzielten vor rund 400 Zuschauern in der Lavanttal-Arena die Tore für die Deutschen. Wolfsberg hatte durch Oudedraogo Sakko (31.) und Bernd Geschweidl (55.) mit 1:0 und 2:1 in Führung gelegen. Vor allem im ersten Durchgang wirkten die Österreicher gefälliger.

Die Berliner mussten auf den erkrankten Allrounder Michael Parensen und den angeschlagenen Verteidiger Fabian Schönheim verzichten. Trainer Jens Keller setzte insgesamt 21 Spieler ein. Abwehrchef Toni Leistner wurde in der 18. Minute vorsichtshalber durch Dennis Daube ersetzt.

Der 1. FC Union weilt noch bis Mittwoch in Bad Kleinkirchheim. Am Dienstag (18.00 Uhr) steht in Wolfsberg gegen den englischen Zweitligisten Birmingham City der zweite und letzte Test des Trainingslagers in Kärnten auf dem Programm.

Letzte Änderung: Freitag, 7. Juli 2017 21:40 Uhr

Quelle: dpa

