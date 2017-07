Hertha gewinnt Testspiel gegen Sechstligist mit 2:0

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit gewonnen. Der Europa-League-Teilnehmer behielt am Freitagabend in einem Benefizspiel beim brandenburgischen Sechstligisten Oranienburger FC Eintracht mit 2:0 (1:0) die Oberhand. Die Tore für die Hertha erzielten Palko Dardai (26.), der Sohn des Hertha-Trainers Pal Dardai, und Alexander Esswein (72.). Der als Rechtsverteidiger eingesetzte Torwart Thomas Kraft vergab einen Foulelfmeter (17.).

Coach Dardai setzte insgesamt 17 Spieler ein. Nur Torwart-Testspieler Jonathan Klinsmann, der Sohn von Weltmeister Jürgen Klinsmann, sowie Jordan Torunarigha, Sinan Kurt, Valentin Stocker und Ante Covic spielten durch.

«Es ist positiv, dass wir kein Gegentor bekommen haben und sich keiner verletzt hat», sagte Dardai. «Natürlich hätte ich mehr Tore erwartet, aber das muss man akzeptieren», fügte der Ungar hinzu. Neuzugang Karim Rekik spielte nicht, obwohl er die komplette Woche trainiert hatte. «Er hat ein leichtes Adduktorenproblem, aber nichts Bösartiges», erklärte Dardai: «Unser Doktor hat nichts gefunden, wir wollten kein Risiko eingehen.»

Die Berliner reisten direkt im Anschluss an das Spiel weiter nach Bad Saarow, wo sie ein einwöchiges Trainingslager absolvieren.

