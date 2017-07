dpa

Hertha BSC gründet Tochterfirma für Stadionbau

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will seine Pläne für eine neue oder umgebaute Arena mit der eigens gegründeten «Hertha BSC Stadion GmbH» vorantreiben. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird der frühere Staatssekretär Klaus Teichert der hundertprozentigen Tochtergesellschaft als Geschäftsführer vorstehen. «Aufgrund seines beruflichen Werdegangs ist Klaus Teichert prädestiniert für diese Aufgabe. Er besitzt ungemein viel Erfahrung bei Bauprojekten und kennt sich gleichermaßen gut in der Berliner Politik aus», sagte Herthas Geschäftsführer Ingo Schiller.

Für Teichert sei dies «ein wahrer Traumjob, bei dem ich meine gesammelten Fähigkeiten und Erfahrungen für meine Hertha einsetzen kann». Teichert wird in Zukunft Gespräche mit Behörden und Unternehmen führen, um alle Aspekte eines Stadioneu- oder -Umbaus zu erörtern.

Letzte Änderung: Freitag, 7. Juli 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen