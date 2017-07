dpa

Sophie Rois und Sandra Hüller sind neue Akademie-Mitglieder

Die Schauspielerinnen Sandra Hüller und Sophie Rois sind als neue Mitglieder in die Akademie der Künste aufgenommen worden. Auch ihre Schauspielerkollegen Wolfram Koch und Joachim Meyerhoff gehören zu den Künstlern, die bei der Frühjahrsmitgliederversammlung in die Akademie gewählt wurden. Neu in der Sektion Literatur sind unter anderem die Schriftstellerinnen A.L. Kennedy und Ursula Krechel, wie die Akademie am Freitag mitteilte. Die Akademie der Künste hat nach eigenen Angaben aktuell insgesamt 423 Mitglieder.

Letzte Änderung: Freitag, 7. Juli 2017 15:20 Uhr

