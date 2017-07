dpa

Ausschuss stellt «Berliner Leistungssportkonzept 2024» vor

Die Sportausschuss-Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses haben am Freitag das «Berliner Leistungssportkonzept 2024» vorgestellt. «Es ist ein klares Bekenntnis zum Spitzensport - so wie wir es bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben. Damit schaffen wir die Basis für die Erfolge von morgen», sagte Sportsenator Andreas Geisel: «Wir wollen, dass sich noch mehr Talente erfolgreich entwickeln können und Berliner Athletinnen und Athleten auch in der Zukunft eine wichtige Rolle im internationalen Wettbewerb spielen.»

Das Konzept haben der Landessportbund (LSB) und der Olympiastützpunkt gemeinsam erarbeitet. Als Grundlage diente das vom Senat verabschiedete Grundsatzpapier «Sport in Berlin - Perspektiven der Sportmetropole 2024.» Die Landes-, Bundesstützpunkte und Eliteschulen des Sports sollen künftig besser verzahnt werden. Dabei soll ein Schwerpunkt auf der Sichtung von Talenten liegen. LSB-Präsident Klaus Böger möchte mit Berlin wegweisend in der deutschen Nachwuchsarbeit werden.

«Die Trainerinnen und Trainer nehmen dabei eine Schlüsselposition ein», sagte Senator Geisel. Berlin setze dabei auf gute Rahmenbedingungen. «Dazu gehören die Bereitstellung und der Betrieb von leistungssportspezifischen Wettkampf- und Trainingsstätten ebenso wie angemessen honorierte Ausbilderinnen und Ausbilder», erklärte Geisel: «Wir wollen die Besten haben.»

Letzte Änderung: Freitag, 7. Juli 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

