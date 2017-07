Segelflieger in Notlage landet sicher auf Feld

In Ostsachsen hat ein aus Brandenburg kommender Segelflieger kühlen Kopf bewahrt und sein Flugzeug sicher auf einem brachliegenden Feld zum Stehen gebracht. Der 51 Jahre alte Pilot sei am Donnerstag in Schwarzheide gestartet und habe angegeben, dass ihn die Thermik am Fuß des Zittauer Gebirges zum Landen zwinge, teilte die Polizei am Freitag mit. Der erfahrene Pilot blieb unverletzt, auch das Segelflugzeug nahm keinen Schaden. Vereinskameraden holten den Gestrandeten und sein Fluggerät am Abend ab.

Quelle: dpa

