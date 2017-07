16-jährige in Bar am Alexanderplatz sexuell belästigt

Eine 16-jährige ist von einem Unbekannten in einer Bar am Berliner Alexanderplatz sexuell belästigt worden. Der Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen um 3 Uhr in der Panoramastraße, teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Die 16-jährige wurde von einer Freundin begleitet, der Täter konnte unerkannt flüchten. «Aus Opferschutzgründen können wir keine weiteren Details zum Ablauf der Tat nennen», so eine Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Am Alexanderplatz kommt es immer wieder zu Straftaten. Bereits am Mittwoch hatten sich sechs zum Teil stark angetrunkene Männer dort geschlagen. Es ging um einen Rucksackdiebstahl. Mit der sogenannten Alexpräsenz zeigt sich die Polizei in letzter Zeit verstärkt an dem Kriminalitätsschwerpunkt. Eine externe Wache soll zukünftig für mehr Sicherheit sorgen. «Wir rechnen noch in diesem Jahr mit der Errichtung», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Letzte Änderung: Freitag, 7. Juli 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

