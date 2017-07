dpa

Drogenhandel: Ehemaliges XY-Bandenmitglied erneut verhaftet

Einer der Haupttäter der sogenannten XY-Bande aus Neuruppin ist erneut wegen Drogengeschäften verhaftet worden. Wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Freitag mitteilte, hatte der 48-jährige am Dienstag im Neuruppiner Stadtzentrum ein Kilogramm Amphetamine an ein 58-jähriges Mitglied der Bandidos Berlin übergeben. Im Moment der Übergabe griffen Ermittler zu. Als sie die Wohnungen der beiden Männern sowie von weiteren Mittätern durchsuchten, fanden Beamte unter anderem 650 Gramm Amphetamine, 1,25 Kilogramm Marihuana, 112 Marihuanapflanzen, Waffen, 300 Schuss Munition, große Bargeldbeträge und 21 Kilogramm Streckmittel.

Am Mittwoch erging Haftbefehl gegen die beiden Männer. Im Vorfeld der aktuellen Festnahme hatten das Landeskriminalamt Brandenburg und die Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder), Neuruppin und Berlin zusammen an dem Fall gearbeitet. Der nun Verhaftete war schon 2006 als einer der Haupttäter der sogenannten XY-Bande zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Im Verfahren um die 1999 gegründete Bande ging es um Drogenhandel, teilweise auch Glücksspiel. Der Name «XY» erklärt sich aus den Nummernschildern der teuren Wagen, die die Mitglieder fuhren.

