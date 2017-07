dpa

Durchwachsenes Wetter am Wochenende

Das Sommerwetter will sich nach wie vor nicht blicken lassen in Brandenburg. Der Freitag bleibt durchwachsen mit aufgelockertem Himmel am Mittag und weiteren Schauern sowie lokal kräftigen Gewittern zum Nachmittag bis in die Nacht hinein, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit. Im Ort Leegebruch nördlich von Berlin, wo es nach den schweren Regenfällen in der vergangenen Woche zu großen Überschwemmungen gekommen war, sind Einsatzkräfte wachsam, befürchten aber keine großen Schwierigkeiten mehr.

Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, dass am Freitag in Brandenburg vereinzelt nochmal Starkregen und stürmische Böen, eventuell mit Hagel, möglich seien. Die Temperaturen reichten von maximal 24 in der Uckermark bis zu 27 Grad in Süd-Brandenburg. Am Samstag bliebe es wolkig mit wenig Sonne sowie vereinzelten kleinen Schauern bei 24 bis 26 Grad. Am Sonntag wechselten sich Sonne und Wolken ab, bei 23 bis 28 Grad. Sonntagabend könne es im Südwesten Gewitter geben, spätestens am Montag seien neue Schauer möglich.

In Leegebruch liefen derweil die Wasserpumpen weiter. Der Boden habe nicht mehr genug Kapazitäten, Wasser aufzunehmen, sagte ein Sprecher des Landkreises Oberhavel. Kräfte des Technischen Hilfswerkes ließen die Pumpen deshalb weiterlaufen. Der Pegel gehe aber stetig zurück.

