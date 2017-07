dpa

Dobrindt: Weiterbetrieb Tegels gut vorstellbar

In der Debatte über einen Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel rückt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vom Schließungsbeschluss ab. «Eine Hauptstadt mit zwei Flughäfen ist gut vorstellbar», teilte Dobrindt am Freitag mit. Der Bund, Berlin und Brandenburg hatten eigentlich vereinbart, dass der neue Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld der einzige Flughafen für die Region wird und Tegel nach dessen Eröffnung schließt.

«Die Kapazitäten des BER werden mittelfristig für Berlin wohl nicht ausreichend sein», erläuterte Dobrindt. «Auch deshalb kann man über die Offenhaltung des Flughafens Tegel nachdenken.» Am Freitagvormittag trat der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft zusammen, um über den Ausbau des noch nicht eröffneten Flughafens BER zu beraten. Aussagen zum Inbetriebnahmetermin wurden nicht erwartet.

