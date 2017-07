dpa

Millionenraub in Goldgeschäft: Prozess gegen 31-Jährigen

Nach einem Überfall auf ein Goldgeschäft in Berlin-Tiergarten mit Beute in Millionenhöhe beginnt heute vor dem Landgericht ein zweiter Prozess um den spektakulären Raub. Der 31-jährige Angeklagte soll im Oktober 2016 mit einem Komplizen in das Geschäft eingedrungen sein. Bei dem Überfall wurde Ermittlungen zufolge ein 61-jähriger Angestellter geschlagen. Mit Gold im Wert von 1,1 Millionen Euro seien die Räuber geflohen. Die Beute ist bis heute verschwunden. Als Fahrer des Fluchtwagens sei ein dritter Täter, ein ehemaliger Profiboxer, beteiligt gewesen. Der 24-Jährige gestand in einem früheren Prozess. Er erhielt vier Jahre und drei Monate Haft.

