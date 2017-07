Sanierung an wichtigen Berliner Verkehrachsen: Staugefahr

Autofahrer in Berlin müssen in den Sommermonaten mit Behinderungen und Staus auf einigen zentralen Verkehrsachsen rechnen. Grund sind Bauarbeiten an Straßen und Brücken, wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Donnerstag ankündigte. Betroffen ist unter anderem die Rudolf-Wissel-Brücke auf der Stadtautobahn A100 in Charlottenburg. Dort wird vom 12. Juli bis 3. September die Fahrbahn Richtung Norden ersetzt. Der Verkehr wird auf jeweils zwei Spuren pro Fahrtrichtung an der Baustelle vorbei geleitet.

Ebenfalls an der A100 wird vom 24. Juli bis 3. September die Brücke West an der Halenseestraße saniert. Sie ist in diesem Zeitraum voll gesperrt. Eine zweispurige Umfahrung erfolgt über Messedamm/ Halenseestraße unter dem ICC hindurch über die Halenseestraße auf die A 115. In Höhe der Baustelle ist die A100 in Fahrtrichtung Neukölln auf zwei Fahrstreifen verengt, die vorherige Auffahrt an der Anschlussstelle Kaiserdamm Süd auf die A100 gesperrt.

Zwischen dem 17. Juli und 3. November werden zudem Schäden an der Potsdamer Brücke im Bezirk Mitte ausgebessert. In Nord-Süd-Richtung ist die Brücke in dieser Zeit voll gesperrt. Ab Ende August soll eine Fahrbahn Richtung Süden wieder geöffnet werden. In Ost-West-Richtung gibt es nur Verkehrseinschränkungen aufgrund des Umleitungsverkehrs.

Die Deutsche Bahn wird Instandsetzungsarbeiten in Höhe der Bahnbrücke in Lichtenberg durchführen. Hierfür wird die Frankfurter Allee vom 10. Juli bis 14. Juli 2017, jeweils von 22.00 bis 5.00 Uhr, sowie stadtauswärts vom 17. Juli bis 21. Juli 2017, jeweils von 23.00 bis 6.00 Uhr, komplett gesperrt.

Bereits seit dem 23. Juni laufen Sanierungsarbeiten an der Autobahn 113 zwischen Johannisthaler Chaussee und Adlershof. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten auf jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung geführt. Ab dem 3. September soll die Autobahn wieder uneingeschränkt befahrbar sein.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. Juli 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

