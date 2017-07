ALBA Berlin in attraktiver EuroCup-Gruppe

Für ALBA Berlin gibt es in der neuen EuroCup-Saison ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Sasa Obradovic. Das neue Team des Serben, Lokomotiv Kuban aus dem russischen Krasnodar, ist für ALBA-Manager Marco Baldi der Gruppenfavorit. Außerdem trifft der Berliner Basketball-Bundesligist in seiner 28. Europacup-Saison auf Lietuvos Rytas Vilnius, Bilbao Basket, Limoges CSP und Partizan Belgrad. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Barcelona.

«Alle Teams in unserer Gruppe sind große Clubs, die auf der europäischen Basketball-Landkarte schon ihre Spuren hinterlassen haben», erklärte Baldi, der sich besonders auf das Aufeinandertreffen mit «unserem alten Freund Sasa Obradovic» freut. Das Niveau ist auch im zweitklassigen EuroCup hoch. «Dass ein traditionsreicher Club wie Partizan Belgrad als letztes zugelost wurde, sagt alles und spricht für die Qualität des Wettbewerbs», betonte der Manager.

Nach der Vorrunde mit 24 Teams ab Oktober qualifizieren sich die besten Vier jeder Sechser-Gruppe für die TOP16-Runde. Diese besteht aus vier Gruppen mit jeweils vier Teams. Die beiden besten Mannschaften dieser Gruppen sind dann im Viertelfinale dabei, das wie auch das Halbfinale und das Finale im Playoff-Modus «Best of three» ausgetragen wird. Der EuroCup-Sieger darf in der Saison danach in der höchstdotierten EuroLeague spielen.

