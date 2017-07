dpa

Arbeiten an U5-Erweiterung dauern länger

Die Arbeiten am Lückenschluss der Berliner U-Bahnlinie 5 unter der Rathausstraße am Alexanderplatz verzögern sich um ein halbes Jahr. Auf den Eröffnungstermin für die Streckenverlängerung zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor Ende 2020 wirke sich dies jedoch nicht aus, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag mit. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» über die Probleme berichtet. Nach Angaben des kommunalen Verkehrsunternehmens müssen die Stützen des Tunnels verstärkt werden. Der Tunnelabschnitt aus den 1920er Jahren wurde in der jüngeren Vergangenheit als Rangier- und Kehranlage für Züge genutzt.

Für die neue Funktion als Streckenabschnitt der U5 sei eine statische Überprüfung vorgesehen und auch Arbeiten am Tunnel seien vorhersehbar gewesen, sagte eine BVG-Sprecherin. Eine akute Einsturzgefahr habe nicht bestanden.

Quelle: dpa

