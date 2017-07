Naturschutz: Land plant Verordnungen für weitere Gebiete

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Müggelsee will der Senat noch in diesem Jahr weitere Gebiete in Berlin unter besonderen Schutz stellen. Verordnungen dazu seien für den Grunewald, das Tegeler Fließ und den Spandauer Forst in Arbeit, sagte Umweltstaatssekretär Stefan Tidow am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Details zu den einzelnen Gebieten nannte er nicht. Seit dem 3. Juli sichert eine Verordnung den Müggelsee und seine Uferstreifen als Landschaftsschutzgebiet und in Teilen als Naturschutzgebiet. Das Vorhaben hatte zu Debatten mit Anwohnern und Sportvereinen geführt, weil Uferstreifen teilweise nicht mehr befahren werden sollen. Die Verordnungen folgen EU-Recht.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. Juli 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

