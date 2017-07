Stimmung im Berliner Mittelstand so gut wie nie

Die Stimmung im Mittelstand der Hauptstadt ist so gut wie nie zuvor. Fast 70 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder sehr gut, wie aus einer Befragung von Investitionsbank Berlin und Creditreform hervorgeht, die beide am Donnerstag vorstellten. Im vergangenen Jahr hatte der Wert bei 64,5 Prozent gelegen.

Besonders zufrieden ist das Baugewerbe, in dem mehr als drei Viertel aller Unternehmen (76,2 Prozent) die Geschäftslage positiv sehen. Am Ende der Liste steht der Handel, dort teilen 58,1 Prozent die positive Sicht. An der Umfrage hatten rund 1300 Berliner Unternehmen aller Branchen teilgenommen.