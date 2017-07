dpa

Neuer Warnstreik im Tarifkonflikt des Einzelhandels

Im Tarifstreit des Brandenburger Einzelhandels haben sich am Donnerstag mehr als 100 Beschäftigte an einem neuerlichen Warnstreik beteiligt. Betroffen war unter anderem das Kaufland-Lager in Lübbenau, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bereits Ende Juni hatte Verdi einen Warnstreik organisiert. Die Tarifgespräche für die 84 000 Beschäftigten in Brandenburg sollen am 20. Juli weitergehen.

Die Gewerkschaft kritisierte, dass die Arbeitgeberseite bislang kein Angebot zu einer Angleichung der Löhne in Berlin und Brandenburg vorgelegt hätten. In Brandenburg bekomme eine Verkäuferin wegen niedrigerer Sonderzahlungen pro Jahr etwa 420 Euro brutto weniger als eine Kollegin in Berlin. Die Arbeitgeber hatten darauf verwiesen, dass in vielen Teilen Brandenburgs die wirtschaftlichen Voraussetzungen anders seien als in Berlin.

