Radfahrerin und Fußgängerin bei Unfall in Spandau verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Spandau sind eine 46-jährige Radfahrerin und eine 33-jähriger Fußgängerin verletzt worden. Die Radfahrerin wollte am Mittwochabend an der Kreuzung vor dem Rathaus Spandau links in die Seegefelder Straße abbiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei wurde sie von dem Auto eines 26-jährigen Mannes erfasst. Es besteht laut Polizei der Verdacht, dass er bei Rot über die Kreuzung gefahren ist.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Rad der Frau weggeschleudert. Es traf eine 33-jährige Fußgängerin, die gerade bei Grün die Straße überqueren wollte. Die Passantin erlitt eine Beinverletzung, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurde. Die Fahrradfahrerin kam ebenfalls mit Verletzungen in eine Klinik. Die Kreuzung war für rund zwei Stunden gesperrt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. Juli 2017 08:10 Uhr

Quelle: dpa

