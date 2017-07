dpa

Wieder Gewalt am Alexanderplatz: Polizei zeigt Präsenz

Erneut ist es am Berliner Alexanderplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Bei einer Schlägerei zwischen sechs zum Teil angetrunkenen Männern im Alter von 19 bis 33 Jahren am Mittwochmorgen wurde einer von ihnen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige musste mit einer Platzwunde am Mund und einer verletzen Schulter ins Krankenhaus gebracht werden.

Auslöser der Prügelei war laut Polizei ein Diebstahl in der Gruppe. Einer soll einem anderen den Rucksack gestohlen haben. Zeugen hatten die Einsatzkräfte gegen 4.00 Uhr alarmiert. Die Beamten nahmen die sechs Männer fest. Atemalkoholmessungen ergaben Werte zwischen 0,00 und 1,07 Promille. Die Festgenommenen wurden wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Immer wieder kommt es an dem zentralen Platz in Berlin-Mitte zu Gewaltausbrüchen. Die Polizei will dagegen mit verstärkter Präsenz vorgehen. Erst Ende Juni wurde dort ein Mann mit einem Messer schwer verletzt.

