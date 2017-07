Oper statt Hip-Hop: BVG wirbt mit neuem Mozart-Musikclip

«Keine Liebe ohne Drama»: Unter diesem Motto haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nun die Welt der klassischen Musik betreten. In einem am Mittwoch veröffentlichten knapp dreiminütigen Werbevideo führen die Darsteller, passend zur beginnenden Klassik Open-Air-Saison, eine Arie von Mozarts «Zauberflöte» auf - freilich nicht ohne auf die BVG-typische Selbstironie zu verzichten. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Beschwerden der BVG-Kunden. So sind in dem Clip unter anderem ein Blinder zu sehen, der sich über die Muster der Sitzbezüge in der U-Bahn beschwert oder eine Mutter mit kreischenden Kindern, die den Lärm in der Bahn beklagt.

Die BVG zieht mit ihren aufwendig inszenierten Werbeclips häufig große Aufmerksamkeit auf sich. 2015 erreichte das Video «Is mir egal» des inzwischen verstorbenen Rappers Kazim Akboga im Netz Kultstatus. Dass in dem Arie-Video auch Obdachlose und Behinderte aufs Korn genommen werden, sieht das Unternehmen gelassen: «Wir wollen damit zeigen, dass jeder bei uns willkommen ist», sagte ein Sprecher. Es werde sich über niemanden lustig gemacht. Der Clip, erneut realisiert von der Hamburger Werbeagentur Jung von Matt, wurde auf der Facebook-Seite der BVG am Mittwoch binnen weniger Stunden bereits mehrere hunderttausend Mal aufgerufen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. Juli 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen