Lage in Leegebruch normalisiert sich zunehmend

Leegebruch/Oranienburg (dpa/bb) - Nach den sintflutartigen Niederschlägen mit Überschwemmungen in Leegebruch (Oberhavel) normalisiert sich die Lage zunehmend. «Wegen des sich abzeichnenden weiteren Rückgangs der Pegelstände wird die Einsatzleitung ab sofort zurück an die Gemeinde übertragen», erklärte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Mittwoch. Bei den anstehenden Sanierungs- und Aufräumarbeiten will der Kreis Leegebruch aber zur Seite stehen. Größtes Problem sei nach wie vor die teilweise unterbrochene Kanalisation. Bis zu 340 Haushalte seien noch immer vom Abwassernetz getrennt. Bis zum Wochenende solle die Kanalisation wieder laufen, betonte Weskamp.

Ab der kommenden Woche können Betroffene Gelder aus dem frisch aufgelegten Nothilfefonds beantragen. Insgesamt stehen 400 000 Euro aus Kreis- und Landesmitteln zur Verfügung. Regenfälle mit mehr als 250 Litern je Quadratmeter hatten am Donnerstag zu überfluteten Straßen und Kellern in Leegebruch und Umgebung geführt.

