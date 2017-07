dpa

Autodieb kollidiert auf Flucht mit Autos und Zaun

Ein Autodieb ist auf der Flucht vor der Polizei mit dem gestohlenen Wagen in Bohsdorf (Spree-Neiße) mit zwei anderen Autos zusammengestoßen und danach in einen Zaun gerast. Eine Mutter und zwei Kleinkinder, die am Mittwoch in einem der betroffenen Autos saßen, wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte mutmaßliche Autodieb wurde vorläufig festgenommen. Er hatte noch versucht, zu Fuß zu flüchten - ein Anwohner stoppte ihn aber.

Der Fahrer war laut Polizei ursprünglich auf der Autobahn 15 in Richtung Polen unterwegs gewesen und fuhr dann auf der Flucht an der Anschlussstelle Roggosen ab. Das gestohlene Auto war im hessischen Kassel zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. Juli 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen