Groß Glienicker See an Stadt Potsdam übergeben

Der Groß Glienicker See ist in den Besitz der Stadt Potsdam übergegangen. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) übergab am Mittwoch eine entsprechende Urkunde an Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD), wie Ministerium und Stadt mitteilten. Das Land hatte sich gegen eine Privatisierung der Seen in Brandenburg ausgesprochen und 186 Gewässer für insgesamt rund 6,8 Millionen Euro vom Bund gekauft. Die Seen werden laut Ministerium nach und nach den Kommunen übertragen. Derzeit seien bereits 116 Gewässer in kommunaler Hand. So werde der Zugang der Bürger zu den Seen gesichert.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. Juli 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

