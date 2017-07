dpa

Wohnungsbrand in Marzahn: 63-Jähriger tot

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Marzahn ist ein Mieter ums Leben gekommen. Feuerwehrleute fanden die Leiche des 63-Jährigen bei den Löscharbeiten in seiner Wohnung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Passantin hatte kurz nach Mitternacht Rauchschwaden aus einem Fenster des sechsstöckigen Hauses in der Märkischen Allee beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Die Brandursache war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. Juli 2017 14:30 Uhr

