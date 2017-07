Auto fährt gegen Rikscha: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenprall eines Autos mit einer Fahrrad-Rikscha in Berlin-Kreuzberg ist deren Fahrer schwer verletzt worden. Der unbekannte Autofahrer floh vom Unfallort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Gefährt war demnach in der Nacht am Halleschen Ufer geparkt. Der 27-jährige Rikscha-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen an Kopf und Beinen in ein Krankenhaus gebracht. Seine 21-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Ob die beiden in der Rikscha saßen oder sich daneben befanden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge den Unfall im Rückspiegel seines Autos beobachtet: Demnach sei der andere Autofahrer gegen 1.40 Uhr gegen die abgestellte Rikscha geprallt, habe kurz angehalten und sei dann in Richtung Schöneberger Straße davon gebraust. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

