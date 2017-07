dpa

«Master of Light»: Werkschau von Kameramann Robby Müller

Das Berliner Museum für Film und Fernsehen zeigt von Donnerstag an eine große Werkschau des Kameramanns Robby Müller. Der Niederländer arbeitete mit Regisseuren wie Wim Wenders, Lars von Trier und Jim Jarmusch zusammen. Er gilt als Virtuose hinter der Kamera. «Robby Müller hat die ganz wichtigen Filme von Wim Wenders fotografiert», sagte Museumsdirektor Rainer Rother am Mittwoch. Dazu gehören Klassiker wie «Paris, Texas», «Alice in den Städten», «Der amerikanische Freund» und «Die Angst des Tormanns beim Elfmeter». Die vom Eye Filmmuseum Amsterdam konzipierte Schau «Robby Müller - Master of Light» ist bis zum 5. November zu sehen.

