Pandas: Tierschützer werfen Zoo falsche Prioritäten vor

Tierschützer sehen die mit Millionenkosten verbundene Haltung von Riesenpandas in Berlin kritisch. «Der Deutsche Tierschutzbund hätte sich gewünscht, dass mit diesem Geld erst einmal veraltete Gehege im Berliner Zoo modernisiert werden, darunter etwa die Anlagen der Großkatzen, der Elefanten oder der Eisbären», erklärte ein Sprecher der Organisation der Deutschen Presse-Agentur. Auch trügen die aufwendige Panda-Haltung und -Zucht nur in geringem Umfang zum Arterhalt bei. Es seien bislang nur wenige nachgezüchtete Tiere in China ausgewildert worden.

Der Zoo ließ sich allein eine neue Panda-Anlage knapp zehn Millionen Euro kosten. Diese sollte am Mittwochnachmittag offiziell eröffnet werden - unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Für die Leihgabe der beiden Pandas Meng Meng (Träumchen) und Jiao Qing (Schätzchen) über einen Zeitraum von 15 Jahren kommt eine jährliche Leihgebühr in Höhe von einer Million US-Dollar (rund 880 000 Euro) hinzu.

