Diskus-Olympiasieger Harting trainiert im WM-Jahr weniger

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat sein Training im WM-Jahr reduziert. «Wir haben die Trainingsumfänge um 15 bis 20 Prozent runtergefahren, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich nach der harten Olympia-Saison zu regenerieren», sagte der 27-Jährige Berliner der «Sport Bild» (Mittwoch). «Damit ich auch später noch etwas von meinem Körper habe. Der Trainingsaufwand vor Olympia ist so immens, dass der Körper danach eine Auszeit braucht.»

Außerdem wirkte sich eine im Mai zugezogene Blockade des Iliosakralgelenks im Rücken auf das Training und sein Leistungsvermögen aus. Bisher konnte er die die Norm von 65 Metern zur Qualifikation für die Weltmeisterschaften im August in London nicht erfüllen. Sein bisher bester Wurf in dieser Saison landete bei 64,13 Metern. Bei den deutschen Meisterschaft am Wochenende in Erfurt Harting die letzte Chance, die WM-Teilnahme zu schaffen.