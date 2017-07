dpa

Auf die Straße gelaufen: Neunjährige bei Unfall verletzt

Ein neunjähriges Mädchen ist in Berlin-Weißensee bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das Kind lief am Dienstagabend zwischen zwei geparkten Autos auf die Pistoriusstraße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer eines Sattelschleppers konnte noch rechtzeitig bremsen - ein Autofahrer nicht mehr. Ein 37-Jähriger Mann, der in Richtung Roelckestraße unterwegs war, erfasste das Kind mit seinem Wagen. Das Mädchen erlitt Verletzungen an Kopf und Beinen. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus.

Mittwoch, 5. Juli 2017

Quelle: dpa

