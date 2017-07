dpa

Gefahr von extremhohen Pegelständen nicht gebannt

20 Jahre nach der Jahrhundertflut an der Oder ist die Gefahr extremhoher Pegelstände in Flüssen der Region nicht gebannt. Zu dieser Einschätzung kommt der Kieler Klimaforscher und Meteorologe Mojib Latif. In einer wärmeren Welt infolge des Klimawandels sei einfach mehr Wasser unterwegs. Das sei ein ganz einfacher physikalischer Zusammenhang, erklärte er.

Speziell Osteuropa, Ostdeutschland und Teile Bayerns gerieten immer stärker unter Mittelmeer-Einfluss, in den Einflussbereich von «5b»-Wetterlagen. «Unsere Simulationen zeigen ganz deutlich, dass gerade diese massiven Niederschläge, die in Zusammenhang mit Mittelmeer-Zyklonen stehen, immer weiter zunehmen, obwohl die «5b»-Wetterlage selbst nicht häufiger auftreten wird», sagte Latif. Sie war auch im Juli 1997 der Grund für das Jahrhunderthochwasser.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. Juli 2017 06:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen