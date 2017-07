Pandas in Berlin: Merkel sieht Bären als «Diplomaten»

Pandafans haben in Deutschland wieder eine Anlaufstelle. Kanzlerin Merkel leitete den Deal mit China ein. Aber es gibt auch Stimmen, die der Eröffnung der Panda-Anlage nicht so viel abgewinnen können.

Berlin (dpa) - Erstmals nach Jahren sind in einem deutschen Zoo wieder Riesenpandas zu sehen. Der Berliner Zoo feierte am Mittwochnachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Präsident Xi Jinping die feierliche Eröffnung der 5000 Quadratmeter großen Anlage für Bärin Meng Meng (Träumchen) und Männchen Jiao Qing (Schätzchen). Die beiden sollen zunächst 15 Jahre in der Hauptstadt bleiben und auch Nachwuchs zeugen. Der Zoo lässt sich die Haltung Millionen kosten, pro Jahr wird eine Leihgebühr von einer Million US-Dollar fällig.

Das Ereignis stehe symbolisch für das Verhältnis zwischen den beiden Ländern, so Merkel weiter. China habe zuletzt viel getan, um sein Naturerbe zu erhalten. Zum Beispiel seien Märkte für Elfenbeinhandel geschlossen worden. Die Kanzlerin selbst hatte den Panda-Deal bei einem China-Besuch 2015 in Gang gebracht.

Am Rande des Termins kam es zu Protesten von Menschenrechtsaktivisten in Pandakostümen. Kritik kam auch von Tierschützern: Die aufwendige Panda-Haltung und -Zucht trügen nur in geringem Umfang zum Arterhalt bei, so der Deutsche Tierschutzbund. Dieser sieht die öffentlichkeitswirksame Inszenierung der Tiere mit Skepsis, wie ein Sprecher weiter erklärte. Es gehe darum, «neue Zuschauermagneten aufzubauen und Millioneneinnahmen durch Eintrittsgelder und Merchandising-Artikel zu generieren».