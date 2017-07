dpa

Verdacht auf Mord an Seniorin und Ehefrau: Prozess

Der Prozess gegen einen 51-Jährigen, der eine Seniorin und knapp vier Jahre zuvor seine Ehefrau ermordet haben soll, geht heute vor dem Berliner Landgericht erneut an den Start. Zwei Anläufe waren jeweils vor Verlesung der Anklage gescheitert. Der 51-Jährige soll im Januar 2013 seine Frau heimtückisch umgebracht und ihren Tod als Suizid getarnt haben. Im November 2016 sei er in das Haus der Mutter seiner Lebensgefährtin in Berlin-Müggelheim eingebrochen. Als ihn die 66-Jährige ertappte, soll er sie erstochen haben. Im Zuge der Ermittlungen zum Verbrechen an der Seniorin war der erste Todesfall im Umfeld des Tischlers erneut geprüft worden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. Juli 2017 00:30 Uhr

Quelle: dpa

