Drei Unis als «Innovative Hochschule» gefördert

Drei Hochschulen in Brandenburg sind von der Bundesinitiative «Innovative Hochschule« zur Förderung ausgewählt worden. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) hatte am Dienstag in Berlin gemeinsam mit Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) die Auswahlentscheidungen präsentiert.

Die Universität Potsdam erhält in den kommenden fünf Jahren rund sieben Millionen Euro aus dem Förderprogramm. Das Fördergeld kommt dem Technologiecampus, dem Bildungscampus und dem Gesellschaftscampus zugute. Die Technische Hochschule Wildau und die Technische Universität Cottbus-Senftenberg erhalten als Verbundprojekt im selben Zeitraum 14 Millionen Euro.

«Mit der Förderinitiative Innovative Hochschule bringen Bund und Länder gemeinsam den Wissens- und Technologietransfer voran. Wissenstransfer stärkt die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen und trägt dazu bei, jungen Menschen sehr gute berufliche Perspektiven im Land Brandenburg zu eröffnen.», sagte Münch.

Die Förderinitiative «Innovative Hochschule» wurde im Mai 2016 von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz beschlossen. Bund und Länder stellen dafür bis zu 550 Millionen Euro in zehn Jahren bereit. In der ersten Auswahlrunde wurden 118 Anträge für Einzel- oder Verbundprojekte von 168 Hochschulen eingereicht.

Quelle: dpa

