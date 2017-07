Entspannung in Leegebruch: Nothilfefonds eingerichtet

Das Wasser verschwindet mehr und mehr. Dafür treten die Schäden immer deutlicher zutage. Kreis und Land wollen Betroffenen in Oberhavel in einem ersten Schritt mit 400 000 Euro helfen.

Leegebruch/Potsdam (dpa/bb) Das Land Brandenburg will die von den massiven Regenfällen heimgesuchten Menschen in Oberhavel mit einem Nothilfefonds unterstützen. Insgesamt stehen 400 000 Euro zur Verfügung, um Schäden des Unwetters vom vergangenen Donnerstag zu beseitigen. Davon kommen 150 000 Euro vom Land und 250 000 Euro vom Kreis. Es gehe um möglichst schnelle und unbürokratische Hilfe, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung.