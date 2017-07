dpa

Mutmaßliche Diebesbande in Berlin-Mitte gestellt

Als Spendensammler getarnte Diebe sind von der Polizei in Berlin-Mitte auf frischer Tat gestellt und festgenommen worden. Ermittler hatten die neunköpfige Bande zuvor am Montagnachmittag auf dem Gehweg der Straße Unter den Linden in Höhe des Zeughauses beobachtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dort bat zunächst eine kleinere Gruppe ein Touristen-Pärchen um Spenden. Schnell gesellten sich die anderen dazu und bedrängten das Paar. Dabei gelang es den Tatverdächtigen gemeinschaftlich, das Portemonnaie der 57-jährigen Touristin zu stehlen und zu flüchten.

Die Fahnder nahmen acht junge Frauen noch in der Nähe fest. Der neunte, ein 19-Jähriger, konnte entkommen, ist den Beamten jedoch den Angaben zufolge von früheren Straftaten bekannt. Vier Frauen und jugendliche Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren wurden einem Fachkommissariat übergeben. Die anderen vier im Alter von 14 bis 35 Jahren wurden nach Feststellung der Personalien entlassen.

