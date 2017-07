Streit um bellenden Hund eskaliert

Ein bellender Hund hat in Berlin-Friedrichshain einen handfesten Streit ausgelöst. Ein 52-jähriger Mann war am Montagabend zusammen mit seiner 54-jährigen Begleiterin und einem Hund auf der Müncheberger Straße unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei beschwerte sich ein 31-jähriger Mann vom Balkon aus über das Bellen. Daraufhin kam es zunächst zu einem Wortwechsel. Als der Mann seine Wohnung verließ, gerieten er und die Spaziergänger aneinander.

Der 31-Jährige stieß die Frau zu Boden. Daraufhin rangelten sich die beiden Männer. Dabei entriss der 31-Jährige dem anderen Mann einen Kinderspaten. Mit diesem schlug er ihn auf den Kopf. Der Mann erlitt eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt wurde. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. Juli 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen