Prozess: Tochter der Lebensgefährtin missbraucht?

Ein 36-Jähriger, der die kleine Tochter seiner Lebensgefährtin über Jahre hinweg missbraucht und vergewaltigt haben soll, steht dafür von heute an vor dem Berliner Landgericht. Das Mädchen war nach den Ermittlungen neun Jahre alt, als es in einer Wohnung im Stadtteil Kreuzberg zu ersten sexuellen Übergriffen kam. Der Verdächtige soll auch gegenüber der Mutter des Kindes mehrfach gewalttätig geworden sein. Dem Mann werden 21 mutmaßliche Taten in der Zeit von April 2013 bis Januar 2017 zur Last gelegt. Für den Prozess wegen Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung, Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung sind zwei Tage geplant.

Letzte Änderung: Dienstag, 4. Juli 2017 02:30 Uhr

