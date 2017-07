Fußgänger in Berlin-Mariendorf schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mariendorf ist am Montag ein Fußgänger durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer wechselte am Morgen bei stockendem Verkehr auf dem Mariendorfer Damm auf eine Busspur und erfasste so den 45 Jahre alten Fußgänger, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls flog der Mann durch die Luft und landete zwischen den wartenden Autos. Rettungskräfte brachten ihn mit Wirbelsäulenverletzungen in eine Klinik.

Letzte Änderung: Montag, 3. Juli 2017 21:20 Uhr

Quelle: dpa

