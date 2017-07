dpa

Jahrhundertregen: 39 Badeseen und -stellen verunreinigt

Planschen und schwimmen ist auch vier Tage nach dem Jahrhundertregen in vielen Berliner Badeseen noch nicht wieder angesagt. Durch den sintflutartigen Regen am vergangenen Donnerstag seien 39 Badeseen und -stellen verunreinigt worden, sagte Silvia Kostner, Pressesprecherin des Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso), der «Welt» (Online) am Montag. Sie warnte davor, dass ungeklärtes Abwasser in die Badeseen gespült worden sein könnte. «Bis zum Wochenende sollte man mit dem Schwimmen noch warten», sagte Kostner.

Besonders Menschen mit schwachem Immunsystem und Familien mit kleinen Kindern rät sie dringend vom Baden ab, da verunreinigtes Wasser geschluckt werden könnte.

Bei dem Jahrhundertregen fielen auf einzelne Stellen bis zu 150 Liter pro Quadratmeter. Es kam zu zahlreichen Überschwemmungen. Die Kanalisation lief über. «Die fließenden Gewässer brauchen ungefähr drei bis vier Tage, bis sie wieder sauber sind. In den stehenden Gewässern kann man nach ein bis zwei Wochen wieder baden», sagte die Sprecherin.

Letzte Änderung: Montag, 3. Juli 2017 19:40 Uhr

