Eisbären eröffnen neue Saison mit Heimspiel gegen Nürnberg

Die Eisbären Berlin starten mit einem Heimspiel in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Ex-Meister empfängt am 8. September (19.30 Uhr) die Ice Tigers aus Nürnberg. Zwei Tage später treten die Berliner bei den Pinguins in Bremerhaven an. Die DEL hat am Montag den Spielplan 2017/18 veröffentlicht. Das erste Testspiel der neuen Spielzeit steht am 11. August (19.30 Uhr) bei den Lausitzer Füchsen auf dem Programm.

Letzte Änderung: Montag, 3. Juli 2017 18:40 Uhr

