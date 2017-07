1. FC Union startet mit Samstagspiel in die Saison

Für den 1. FC Union beginnt an einem Samstag die neue Saison. Der Berliner Fußball-Zweitligist tritt am 29. Juli um 13.00 Uhr beim Erstliga-Absteiger FC Ingolstadt an. Zum ersten Heimspiel empfangen die «Eisernen» am Freitag, den 4. August, um 18.30 Uhr Aufsteiger Holstein Kiel.

Die Deutsche Fußball Liga hat am Montag die ersten beiden Spieltage der 2. Bundesliga terminiert. Aufgrund des früheren Auftakts zur neuen Spielzeit im Vergleich zur Bundesliga, die erst am 18. bis 20. August startet, gibt dabei andere Anstoßzeiten als im Regelspielbetrieb, teilte die DFL mit. Im Eröffnungsspiel am 28. Juli (20.30 Uhr), trifft der VfL Bochum auf den FC St. Pauli.

Die genauen Termine für die Bundesliga und weitere Ansetzungen für die 2. Liga will die DFL in der kommenden Woche bekanntgeben.

