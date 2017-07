dpa

1. FC Union Berlin beginnt Trainingsarbeit in Kärnten

Für die Profis des 1. FC Union Berlin hat das Trainingslager in Kärnten (Österreich) begonnen. Am Montag traf die Mannschaft in zwei Gruppen im Hotel «Die Post» in Bad Kleinkirchheim ein. Dort hatte der Verein schon 2014 und 2015 im Rahmen der Sommervorbereitung Quartier bezogen. Die erste Übungseinheit war für den späten Nachmittag geplant.

Zu den 25 mitgereisten Spielern gehörten auch die bislang fünf Neuzugänge Akaki Gogia (Dynamo Dresden), Marcel Hartel (1. FC Köln), Peter Kurzweg (Würzburger Kickers), Grischa Prömel (Karlsruher SC) und Marc Torrejon (SC Freiburg). Gesucht werden mindestens noch ein rechter Abwehrspieler und ein Innenverteidiger.

Bis zum 12. Juli bleibt das Team in Österreich. Zwei Testspiele sind geplant. Am Freitag (19.00 Uhr) wird in Wolfsberg gegen den Gastgeber Wolfsberger AC gespielt, am 11. Juli (18.00 Uhr) ebenfalls in Wolfsberg gegen den englischen Zweitligisten Birmingham City.

